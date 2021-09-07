Eskişehir’de, icra müdür yardımcısı zimmetine para geçirdi

İcra müdür yardımcısı olarak görev yapan Ercan Kılçık, emanet kasadan ve müdürlüğün banka hesaplarından zimmetine para geçirdi. Kılçık, suçunu itiraf ederek “Kumar hastalığım yüzünden oldu” dedi.

Eskişehir 7. İcra Müdür Yardımcı Ercan Kılçık’ın, şubat ayında müdürlüğün emanet kasası ve banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği ortaya çıktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Erkan Kılçık ve paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan eşinin üzerine olan özel bir sağlık grubu şirketinin başındaki Selman Toprak tutuklandı. Şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4 MİLYON 858 BİN LİRA AKTARILDI

Bilirkişi heyetinin tarafından yapılan incelemede, müdürlüğün emanet kasası ve banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin liranın, alacaklı sıfatı olmayan özel sağlık grubu şirketine aktarıldığı tespit edildi.

25 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması, bugün Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Kılçık ve Selman Toprak ile tutuksuz sanıklar Kerim I., Osman A. ile Suat E. katıldı.

“KUMAR HASTALIĞIM YÜZÜNDEN OLDU”

Hakim karşısındaki ilk savunmasında Erkan Kılçık, kumar borcu nedeniyle zimmetine para aktardığını itiraf ederek, şu sözleri kaydetti:

“Kumar hastalığım yüzünden oldu. Çok borçlanmıştım ve borçlarımı ödemek için bu yola başvurdum. İcra dairesindeki paraları Selman Toprak’ın şirketine gönderiyordum.

“BİR KEREDE 300 BİN LİRALIK BAHİS OYNAR HALE GELDİM”

Selman'a da borcum olduğu için bir kısmını borçtan düşüyorduk, kalan parayı kumarda kullanıyordum. İlk başlarda 20-30 bin liralık bahisler yapıyordum. Sonra kredi çekip oynamaya başladım. Borçlarım artınca müdürlüğümün kasasından para kullanmaya başladım. Bir kerede 300 bin liralık bahis oynar hale geldim.





“BORCUM ARTINCA BU YOLA BAŞVURDUM”

Sanıklardan Osman A. bahis oynatıyordu. Oraya da borcum artınca bu yola başvurdum. İcra dosyalarındaki paraları reddiyat yaparak Selman Toprak’ın şirketine aktarıyordum. Selman'ı alacaklı olarak gösteriyordum. Paranın icra müdürlüğünden geldiğini Selman biliyordu. Fakat ona parayı kurtarıp tekrar yerine koyacağımı söylemiştim. Pişmanım.”

“BİR KERELİĞİNE RAZI OLDUM”

Tutuklu sanık Selman Toprak ise suçsuz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şirket, eşimin adına fakat tüm işleri ben takip ediyorum. Erkan Bey'i tanıyorum. Benden borç para alırdı. Ödemelerini de yaptığı için güven oluşmuştu. En son 50 bin lira borç istedi. Bir arkadaşımdan borç alıp Erkan'a verdim. Paranın iadesini banka hesabıma yaptığında ödemenin icra parası olduğunu anladım. Sorduğumda ise 'Ben o parayı geri yerine koyacağım' dedi. Ben de bir kereliğine razı oldum. Onun dışında konuyla bir alakam yoktur.”





DURUŞMA ERTELENDİ

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

25 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 7’nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık hakkında ‘nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme’ suçlarından, diğer 4 sanık hakkında ise bu suçlara yardım ettikleri iddiasıyla 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası isteniyor.