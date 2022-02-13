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    Eskişehir'de iki ailenin kavgasında silahlar konuştu

    Eskişehir'in Alpu ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 17:36
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    Eskişehir'de iki ailenin kavgasında silahlar konuştu

    Eskişehir'in Alpu'nun Karacaören Mahallesi’nde ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    SİLAHLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada iki tarafın da silah çekmesiyle meydana gelen çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Silahlı çatışmada ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Emrullah Ç. ile Fatih Ş. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralanan Uğur K. ve Melih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay hakkında soruşturma başlattı.


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