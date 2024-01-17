Eskişehir'de iki grubun taşlı sopalı kavgası Yabancı uyruklu şahısların sokak ortasındaki bilinmeyen nedenli taşlı sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Eskişehir'de dehşet dolu anlar yaşandı.

Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu kişiler birbirine girdi.

Taş ve sopayla saldırdılar

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bi nedenle kavga çıktı.

Sokak ortasında taşlı sopalı kavga eden şahıslar görenleri hayrete düşürürken, olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Arabaya binince kavga sona erdi

Kavga eden yabancı uyruklu şahısların birkaçının, araca binerek kaçmasıyla olay sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)