İHA
Eskişehir'de dehşet dolu anlar yaşandı.
Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu kişiler birbirine girdi.
Taş ve sopayla saldırdılar
Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bi nedenle kavga çıktı.
Sokak ortasında taşlı sopalı kavga eden şahıslar görenleri hayrete düşürürken, olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Arabaya binince kavga sona erdi
Kavga eden yabancı uyruklu şahısların birkaçının, araca binerek kaçmasıyla olay sona erdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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