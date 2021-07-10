Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
293.484
0.83%
EXEN Coin
27.86
2.12%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Eskişehir’de ilaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi

    Tarlada çalışan mevsimlik işçiler, zirai ilaç kalan bidona koyulan suyu içti. 7’si çocuk 13 işçi zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 16:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de ilaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi

    Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi’ndeki çadırlarda kalan Şanlıurfalı mevsimlik işçiler çalışmak için tarlaya gitti.

    Çalışma sırasında sular bitince, tarla sahibi içinde zirai tarım ilacı bulunan bidonlara bir dinlenme tesisinden su doldurdu.

    Aralarında çocuklarında bulunduğu mevsimlik işçiden sudan içmelerinin ardından rahatsızlandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayeti ile 112 Acil ekiplerine durum bildirildi.

    Ekipler tarlada yapılan ilk müdahalenin ardından Nura Oda (40), Sıdıka Çiftçi (15), Kübra Budak (14), Fatma Demir (41), Gülcan Çiftçi (13), Merve Oda (16) ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Fatma Demir (20), Ahmet Deniz (38) Yunus Emre Devlet Hastanesi, Hatice Oda (15), Büşra Oda (11), Fatma Budak (16), Hatice Oda (24), İsmail Oda (37) isimli işçileri ambulanslara alarak hastanelere kaldırdı.

    Eskişehir’de ilaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Zehirlendiği belirlenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Eskişehir’de ilaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir