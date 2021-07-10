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- Eskişehir’de ilaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi
Eskişehir’de ilaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi
- DHA
- 10.07.2021 - 16:49
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi’ndeki çadırlarda kalan Şanlıurfalı mevsimlik işçiler çalışmak için tarlaya gitti.
Çalışma sırasında sular bitince, tarla sahibi içinde zirai tarım ilacı bulunan bidonlara bir dinlenme tesisinden su doldurdu.
Aralarında çocuklarında bulunduğu mevsimlik işçiden sudan içmelerinin ardından rahatsızlandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayeti ile 112 Acil ekiplerine durum bildirildi.
Ekipler tarlada yapılan ilk müdahalenin ardından Nura Oda (40), Sıdıka Çiftçi (15), Kübra Budak (14), Fatma Demir (41), Gülcan Çiftçi (13), Merve Oda (16) ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Fatma Demir (20), Ahmet Deniz (38) Yunus Emre Devlet Hastanesi, Hatice Oda (15), Büşra Oda (11), Fatma Budak (16), Hatice Oda (24), İsmail Oda (37) isimli işçileri ambulanslara alarak hastanelere kaldırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Zehirlendiği belirlenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.