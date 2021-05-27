Eskişehir’de internetten cep telefonu sipariş etti, Türkçe sözlük gönderildi

İkinci el ürünlerin satıldığı internet sitesinden telefon siparişi veren kadına, telefon yerine Türkçe sözlük gönderildi. Dolandırılan kadın, suç duyurusunda bulundu.

Eskişehir’de ikamet eden 21 yaşındaki Rabia Yılmaz, ikinci el ürünlerin satıldığı bir siteden uygun fiyatlı bir cep telefonu buldu.

Yılmaz, ilan sahibi ile iletişime geçerek, satıcı ile fiyat konusunda anlaştı.

Ardından 300 lira kapora göndererek kargosunun eline ulaşmasını bekledi.

Yılmaz, kargosu eline ulaştığında sipariş ettiği cep telefonu yerine Türkçe sözlük gönderildiğini gördü.

Rabia Yılmaz, dolandırıldığını anlayınca satıcı ile tekrar iletişime geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şahsın hakaretleri ve dalga geçen konuşmaları ile muhatap olan kadın, ikinci şoku yaşadı.

Yılmaz, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

“TELEFONUN FATURALARINI BANA ATTI”

Rabia Yılmaz, olaya ilişkin açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

“İnternet üzerinden ikinci el telefon satışı yapan bir uygulamadan telefon sipariş verdim. Şahsa kendi iletişim bilgilerimi verdim. Şahıs bana WhatsApp üzerinden ulaştı. Telefonun videolarını, fotoğraflarını ve faturalarını bana attı. Ben telefonu beğendim. Bir meblağda anlaştık.





“GÜVENMEM İÇİN KİMLİK VE IBAN BİLGİLERİNİ GÖNDERDİ”

Ona güvenmem açısından bana kimlik ve IBAN bilgilerini kanıt olarak gönderdi. Sonra şahsın kardeşi telefonu Mersin Tarsus’tan göndereceğini belirtti. Ben de güvenmek açısından 'kargoya gittiğinde görüntülü arayayım ve telefonu göreyim' dedim. Şahıs da bana 'güvenlikler izin vermiyor' deyip, kargonun fotoğrafını ve dekontunu gönderdi. Benden bir meblağ talep etti. Ben de 300 lira kapora gönderdim. Geri kalan parayı da kargomu aldıktan sonra göndereceğimi söyledim.





“KAHKAHALARLA BANA GÜLDÜLER”

19 Mayıs tarihinde kargom elime ulaştı. Ama kargomu açtığımda içinden ne yazık ki telefon yerine Türkçe sözlük çıktı. Büyük bir şok geçirip WhatsApp üzerinden iletişime geçtim. Numaralarını aradım ama kullanılmamaktaydı. Şahıs bana ikinci bir numara vermişti. O numarayı sürekli aradığımda hattım meşgule düşüyordu. Sonra telefonum açıldı ve kahkahalarla bana güldüler. Ben dolandırıldığımı söylediğim halde güldüler.

Eskişehir’de internetten cep telefonu sipariş etti, Türkçe sözlük gönderildi VİDEO



“HEM DOLANDIRICILIK HEM HAKARET DAVASI AÇTIM”

Bana hakaretlerde bulunup küfrettiler. Ayrıca kendi yaptıkları suçu da kabul ettiler. Mesajlarımda da bunlar duruyor. Gönderdiğim paranın onlar için çerez parası olduğunu ve daha büyük rakamlarla uğraştıklarını söylediler. Bunları delil olarak karakola sundum. Hem dolandırıcılık hem de hakaret davalarımı açtım. Bir an önce yakalanmalarını ve cezalarının yerine getirilmesini talep ediyorum.”