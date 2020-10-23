Eskişehir'de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı

Eskişehir'de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı

Bir kadını iş bulma vaadiyle kandırdığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kadının iş bulma vaadiyle kandırılıp, 45 bin lirasının dolandırılması üzerine araştırma başlattı.

Şüphelinin Ramazan K. olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, saklandığı eve düzenledikleri operasyon ile şüpheliyi yakaladı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.