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    Eskişehir'de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı

    Bir kadını iş bulma vaadiyle kandırdığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 11:00
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 11:00
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    Eskişehir'de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı

    Eskişehir'de gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kadının iş bulma vaadiyle kandırılıp, 45 bin lirasının dolandırılması üzerine araştırma başlattı.

    Şüphelinin Ramazan K. olduğunun anlaşılması üzerine ekipler, saklandığı eve düzenledikleri operasyon ile şüpheliyi yakaladı.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

    Eskişehir de iş bulma vaadiyle 45 bin lira dolandırdı #1

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