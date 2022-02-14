Euro
15.37
0.26%
Dolar
13.57
0.46%
Altın
810.08
0.24%
Borsa
2017
-1.68%
Bitcoin
580.818
0.07%
BTXN Coin
37.86
4.78%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Eskişehir'de itfaiye eri, 2'inci kattan düştü

    Tarihi bir evde çıkan yangının söndürme çalışmalarında 2'inci kattan düşüp, ağır yaralanan Akif Koçak, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 16:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de itfaiye eri, 2'inci kattan düştü

    Eskişehir’in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi ahşap evlerden birisinde yangın çıktı.

    YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ 2.KATTAN DÜŞTÜ

    İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale esnasında ahşap evin ikinci katına çıkan itfaiye eri Akif Koçak, aşağıya düşerek yaralandı.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye eri Akif Koçak’ın kafatasında çatlak olduğu, geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımda uyutulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Eskişehir de itfaiye eri, 2 inci kattan düştü #1


    Görüş Bildir