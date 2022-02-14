Eskişehir'de itfaiye eri, 2'inci kattan düştü

Tarihi bir evde çıkan yangının söndürme çalışmalarında 2'inci kattan düşüp, ağır yaralanan Akif Koçak, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Eskişehir’in Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi ahşap evlerden birisinde yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ 2.KATTAN DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale esnasında ahşap evin ikinci katına çıkan itfaiye eri Akif Koçak, aşağıya düşerek yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan itfaiye eri Akif Koçak’ın kafatasında çatlak olduğu, geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımda uyutulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.