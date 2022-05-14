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    Eskişehir'de izinli polis kadının 650 bin lirasını kurtardı

    Kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye 650 bin lirasını kaptırmak üzere olan kadın, izinli emniyet mensubunun dikkati sayesinde son anda kurtuldu.
    • 14.05.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 14:51
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    Eskişehir'de izinli polis kadının 650 bin lirasını kurtardı

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki F.Ç dolandırıcıların hedefi oldu.

    Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, kadının elindeki tüm mal varlığını ele geçirmek üzere harekete geçti. Kadın, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların istediği 650 bin lirayı denkleştirdi ve parayı vermek için bir parka çağrıldı.

    Maske yakayı ele verdi

    Parayı bir çantanınn içine koyan kadın belirtilen parka gitti. Olay yerine maskeli gelen şüpheli izinde bulunan polis memurunun dikkatini çekti.

    İzinli polis memuru şüpheliye müdahale etmek istedi. Yakalanacağını anlayan şüpheli çantayı atarak olay yerinden kaçtı.

    Daha öncede dolandırıldı

    İHA'nın haberine göre, aynı şüphelinin F.Ç.’yi aynı yöntemle daha önce de 500 bin lira ve 30 bin avro dolandırdığı öğrenildi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

    Eskişehir de izinli polis kadının 650 bin lirasını kurtardı #1


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