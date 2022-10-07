Eskişehir'de kabloları çalan iki hırsız suçüstü yakalandı

Yerin altından geçen kablolara göz diken hırsızlar iş başındayken suçüstü yakalandı, 2 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de Veli Ç. ve Mahmut Ç. sokak ortasında, yerin altından geçen kabloları çalma girişiminde bulundu.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü duruma müdahale etti. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar başlatıldı.





İş yeri ve kurumlara ait kabloları çalmaya kalkıştılar

Yapılan çalışmalar sonucu; çeşitli iş yerleri, farklı kurumlara ait olan ve yerin altından geçen kablolara göz diken iki hırsız çalmaya teşebbüs ettikleri esnada suçüstü yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Veli Ç. ve Mahmut Ç. görevliler tarafından yakalanmasının ardından, karakola götürüldü ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.