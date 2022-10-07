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    Eskişehir'de kabloları çalan iki hırsız suçüstü yakalandı

    Yerin altından geçen kablolara göz diken hırsızlar iş başındayken suçüstü yakalandı, 2 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.
    • 07.10.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 16:46
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    Eskişehir'de kabloları çalan iki hırsız suçüstü yakalandı

    Eskişehir’de Veli Ç. ve Mahmut Ç. sokak ortasında, yerin altından geçen kabloları çalma girişiminde bulundu.

    Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü duruma müdahale etti. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar başlatıldı.

    Eskişehir de kabloları çalan iki hırsız suçüstü yakalandı #1

    İş yeri ve kurumlara ait kabloları çalmaya kalkıştılar

    Yapılan çalışmalar sonucu; çeşitli iş yerleri, farklı kurumlara ait olan ve yerin altından geçen kablolara göz diken iki hırsız çalmaya teşebbüs ettikleri esnada suçüstü yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, Veli Ç. ve Mahmut Ç. görevliler tarafından yakalanmasının ardından, karakola götürüldü ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Eskişehir de kabloları çalan iki hırsız suçüstü yakalandı #2


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