Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 09:49
  • Eskişehir'de, kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
  • Jandarma ekipleri, operasyon sırasında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi.
  • Şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

5 DEFİNE AVCISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Anadolu Mirası Operasyonları çerçevesinde harekete geçen ekipler, Mahmudiye’de kazı yaparken 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemede, şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

