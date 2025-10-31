Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

- Eskişehir'de, kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
- Jandarma ekipleri, operasyon sırasında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirdi.
- Şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
5 DEFİNE AVCISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Anadolu Mirası Operasyonları çerçevesinde harekete geçen ekipler, Mahmudiye’de kazı yaparken 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında yapılan incelemede, şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.