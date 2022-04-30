Eskişehir’de kaçak kazı yapanlara suçüstü

Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 5 zanlı, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların 6 metre tünel kazdığı ortaya çıktı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrihisar ilçesindeki birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli yaklaşık 1500 yıllık Kaymaz Tümülüsü'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Alanda kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

6 metre tünel kazdılar

Zanlıların jeneratör ve delme aleti kullanarak 14 metre derinliğinde 6 metre yatay tünel kazarak tümülüsün merkezine ulaşmaya çalıştığı tespit edildi.

AA’nın haberine göre kaçakçılık ekipleri, şüphelilerin sit alanında kazı yapmak için kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet gaz maskesi, ip merdiven, hava almak için kullanılan hortum, el feneri, makara sistemi, kazma, kürek gibi malzemelere el koydu.

Jandarma 14 metre derinlikte şüphelileri böyle yakaladı VİDEO

5’i de serbest kaldı

“Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.