Eskişehir’de kadın, sosyal medyada iş ararken ahlaksız teklifle karşılaştı

Sosyal medya üzerinden iş arayan Seher Sarıkaya, ev temizliği için mesaj attığı şahıstan aldığı ahlaksız teklifle sarsıldı. Sarıkaya, şahısla olan mesajlarını, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Eskişehir’de temizlik işi yapan Seher Sarıkaya, sosyal medyada iş ilanlarına bakarken, “Pazar günü ev temizliği yapılacak.” diye paylaşım yapan Sevcan U. isimli şahsa mesaj yoluyla ulaştı.

Temizlik yapılacak evin adresini öğrenen Sarıkaya, ücret konusunda da anlaşmaya vardığı Sevcan U.’nun mesajlaşma esnasında yazdığı, “Gel beraber çalışalım, günlük bin TL kazanırsın.” teklifi karşısında şoke oldu.

“İNSANLAR BU KADAR KÖTÜ OLMAK ZORUNDA MI”

Sarıkaya, Sevcan U. İsimli şahsın kendisine attığı mesajları sosyal medyadan, “İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı?” ifadeleri ile paylaştı.

“TERSLEYİP KONUŞMAYI BİTİRDİM"

Ahlaksız teklifle karşılaşan Seher Sarıkaya, “Bazen gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsanlar ekmek parası kazanmak için verdikleri mücadele bu olmamalı. İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Sosyal medyadan da günlük iş bakıyordum. Sevcan U.’nun temizlik işi ilanını görünce mesaj attım. Fiyat konusunda anlaştık. Sonra ‘ben evde çalışıyorum evde müşterim var, gitsin yazacağım’ dedi. Ben de o an yaptığı iş doğrultusunda şüphelendim. Sonrasında bana ‘evli misin’ diye sordu. O an niyetini anladım. Bana ‘gel beraber çalışalım günlük bin TL kazanırsın’ diye ahlaksız teklifte bulundu. Şok oldum ve hemen tersleyip konuşmayı bitirdim. Böyle olaylarla vatandaşlar çok sık karşılaşıyor. Bu tür olayların son bulmasını diliyorum.” diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.