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    Eskişehir'de kahvehane sahibini öldüren zanlı yakalandı

    Bir kahvehanenin sahibini girdiği tartışmadan sonra öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 13:27
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    Eskişehir'de kahvehane sahibini öldüren zanlı yakalandı

    Eskişehir’deki Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta bir kahvehane işleten 51 yaşındaki Ali Bahri Gürcan, iddiaya göre iş yerine gelen Hüseyin Ö. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle kahvehaneye gelen şahıs, üzerindeki tabancayı Gürcan’a doğru ateşleyerek olay yerinden kaçtı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Mermilerin vücuduna isabet etmesi üzerine ağır yaralanan Ali Bahri Gürcan, 112 Acil Servis ekiplerince sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

    SORGUSU SÜRÜYOR

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi Hüseyin Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Eskişehir de kahvehane sahibini öldüren zanlı yakalandı #1


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