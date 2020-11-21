Eskişehir'de kardeşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti

Eskişehir'de tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan evli ve 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi’nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edlen 19 yaşındaki Emrah T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası 32 yaşındaki Hasret Yüksekkavas’ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı.

Ardından da aynı bıçağı kendi bacağına sapladı. Yaralı halde evden çıkan Emrah T., yaklaşık 150 metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasret Yüksekkavas ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, bacağından yaralı halde bulunan Emrah T. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

ABLA ÖLDÜ, KARDEŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Abla Hasret Yüksekkavas doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Emrah T.’nin tedavisi hastanede sürerken, soruşturma devam ediyor.













