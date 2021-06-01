Eskişehir’de karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı

Mide ağrısı şikayeti ile doktora giden adamın karnından 6 kiloluk yumuşak doku tümörü çıkarıldı.

Eskişehir’de ikamet eden 64 yaşındaki Cemil Ünder, şeker hastalığı ve mide ağrısı şikayeti ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

Genel Cerrahi Bölümü’nde gerekli muayene ve incelemelerin yapılmasının ardından, karın arka duvarında büyük bir kitle tespit edildi.

35’e 30 santimetre ebatlarında, 6 kilogram ağırlığında bir yumuşak doku tümörü olduğu belirlendi.

Ünder, Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı ile Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Durukan tarafından ameliyata alındı.

"KOLLARIM VE BACAKLARIM ZAYIFLADI"

Başarılı geçen operasyon sonucunda, tümör Ünder’in vücudundan çıkarıldı. Cemil Ünder, vücudundan büyük bir parçanın çıkmasından büyük şaşkınlık duyduğunu söyleyerek, “Şeker hastalığı başladı. Kollarım ve bacaklarım zayıfladı. Doktora gittim. Karnımdan büyük bir kitle çıktı. Karnımda sancı vardı ve bazen taş gibi sert oluyordu midem. Büyük abdestimi yapamıyordum ve gaz şikâyetim vardı.” ifadelerini kullandı.

“7-8 GÜN İÇİNDE TABURCU OLDU”

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Kalaycı ise şu açıklamaları yaptı:

“Yaklaşık 30 santimetre çapında, devasa bir kitle ile karşılaştık. Kitlenin çıkarılması konusunda radyolojik incelemelerde bulunduk. Böylelikle çıkarılabileceği konusunda fikir sahibi olduk.

Bu ameliyatın riskleri hakkında hastaya bilgiler verdik. Kanama, bağırsağın dışarı çıkarılması ya da tahmin edemeyeceğimiz karın arka duvarında böbrek ve idrar yolları ile olan ilişkisi gibi konular kendisine izah edildi. Ameliyat sırasında yaklaşık 5 buçuk-6 kilo, 35’e 30 santimetre ebatlarında karın arka duvarından kaynaklanan devasa bir kitle mevcuttu. Kitleyi herhangi bir sorun olmadan ve çevre organlarda yaralama yaşanmadan çıkartabildik. Hastamız ameliyattan sonra yaklaşık 7-8 gün içerisinde taburcu oldu.





“TEKRARLAMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK”

Hastalığın patolojik tanısı ‘liposarkom’ dediğimiz, yumuşak doku tümör grubunda yer alıyor. Bu yumuşak doku tümörlerinin ileriye dönük tekrarlama riski çok yüksek. Bu yüzden cerrahın ilk ameliyatta en iyisini yapıp geride doku bırakmaması gerekiyor. Bundan sonraki aşamada hastamız ışın tedavisi alacak ve takiplerimize devam edeceğiz.

“TÜMÖRLER ARTIK GEÇ EVREDE GELİYOR”

Buradan vatandaşlarımıza vermek istediğimiz mesaj, karın duvarında ciddi bir şişlik olmadan daha erken evrede keşke bunları yakalayabilsek. Hem bizim hem de hastanın hayatı açısından daha erken ameliyatlar yapabilsek. Koronavirüs sürecinde bize en büyük zarar hastaların korktukları için hem endoskopi taramalarının yapılmaması hem hastaneye gelmemeleri nedeniyle artık tümörleri daha ileri evrede görüyoruz. Pandeminin bize yansıyan bir diğer sonucu da bu. Tümörler artık geç evrede geliyor.





“BU KADAR DEVASA KİTLEYİ İLK DEFA ÇIKARDIK”

Daha önce defalarca bu ameliyatlardan yapmamıza rağmen bu kadar devasa bir kitleyi ilk defa çıkarttık. Bu kitlenin bu hale gelmesi 3-5 ayda olacak bir şey değil. Karnım ağrıyordu, şişiyordu ve kabızlığım vardı gibi ifadeler yeni değil. 1-2 yıllık şikâyetlerdir ama bu kitlenin bu hale gelmesi uzun bir süreç almıştır.”