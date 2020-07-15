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- Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kız bulundu
Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki kız bulundu
2 gündür haber alınamayan küçük kız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda, kaçırdığı öne sürülen kişinin evinde bulundu.
- İHA
- 15.07.2020 - 18:03
Eskişehir'de, 13 yaşındaki Melis A.'dan 2 gündür haber alınamıyordu.
Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden Melis A.'nın ailesi, çocuklarından haber alamayınca durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için kent genelinde arama çalışması başlattı.
26 YAŞINDAKİ ADAMIN EVİNDE BULUNDU
Polis ekipleri, Melis A.'yı kaçırdığı öne sürülen 26 yaşındaki şüpheli Murat Ü. ile birlikte Karagözler Mahallesi'nde bulunan bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Murat Ü., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşı küçük kız çocuğu sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.