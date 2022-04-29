Eskişehir'de kayınpederini öldürüp eşi ve yakınlarını yaraladı

Tartışma yaşadığı 79 yaşındaki kayınpederini öldüren Mehmet Ali Kızıl, eşi ve 3 yakınını yaralarken, kendisi de ağır yaralandı.

Eskişehir'de minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Ali Kızıl, eşiyle boşanma aşamasına geldi.

Mehmet Ali Kızıl, babası Necmettin Dindaş ile yaşamaya başlayan eşi Müberra Kızıl ile konuşmak için Çamlıca Mahallesi'ndeki eve gitti.

Evde çıkan kavga ile birlikte damat Kızıl, kayınpederi Necmettin Dindaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

Damat Kızıl, aynı kavgada eşi Müberra Kızıl, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş ile yakınları Rahime ve Hatice Dindaş'ı da bıçakladı.

Kayınpeder olay yerinde vefat etti

Çıkan arbedede Mehmet Ali Kızıl da bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Necmettin Dindaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Damadın durumu da kritik

Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Kızıl'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





















