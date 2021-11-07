Eskişehir’de kayıp Iraklı genç kız için eylem

Demokratik Kadın Platformu üyeleri, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu genç kız için bir araya gelerek ‘Sally nerede’ eylemi düzenledi. Genç kız 66 gündür kayıp…

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi bir grup kadın, İsmet İnönü-1 Caddesi üzerindeki AVM önünde bir araya gelerek geçen 2 Eylül’de kaybolan ve en son görüştüğü arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed (28) tarafından parçalara bölünerek öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Sally Ali Challab Al-Abbood (20) için eylem düzenledi.

‘Sally nerede?’ yazan bir pankart açan kadınlar, katilin bir önce hak ettiği cezayı almasını istediklerini söyledi.

KIZ KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tabarek Challab Al-Abbood, ablası Sally’e halen ulaşılamadığını söyledi.

Katil zanlısı olarak tutuklanan Mohammed’in henüz yargılanmasına da başlanmadığını hatırlatan Tabarek, “Sally’nin cesedi hala bulunamadı. Bir an önce katilin yargılanmasını istiyoruz. Duruşma hala belli değil. Gerçekten ateş üstündeyiz. Günlerimiz geçmek bilmiyor.” dedi.

66 GÜNDÜR CESEDİ BULUNAMADI

Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood’un (60), kızı olan Sally, geçen 2 Eylül’de kayboldu.

Iraklı genç kızın son görüştüğü arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed tarafından evinde öldürüldükten sonra parçalara bölünerek çöp konteynerlerine atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bulgaristan’a kaçarken yakalanan katil zanlısı Mohammed’in evindeki testere, balta, bıçak, çanta ve çorabında Sally’in kan izleri bulunurken, çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün Sally soruşturması sürüyor.