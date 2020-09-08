- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir'de kaza geçiren polis memuru yoğun bakıma alındı
Eskişehir'de kaza geçiren polis memuru yoğun bakıma alındı
Otomobilin çarptığı motosiklette bulunan ve ağır yaralanan polis memuru Cüneyt Tuga'nın tedavisi devam ediyor.
- DHA
- 08.09.2020 - 17:52
- Güncelleme : 08.09.2020 - 17:52
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde, 19 yaşındaki Murat Kurt'un kullandığı 26 NE 381 plakalı otomobil, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga yönetimindeki motosiklete çarptı.
POLİS AĞIR YARALANDI
Memur Tuga kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilen Tuga Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Otomobil sürücüsü Murat Kurt ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.