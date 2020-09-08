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    Eskişehir'de kaza geçiren polis memuru yoğun bakıma alındı

    Otomobilin çarptığı motosiklette bulunan ve ağır yaralanan polis memuru Cüneyt Tuga'nın tedavisi devam ediyor.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 17:52
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 17:52
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    Eskişehir'de kaza geçiren polis memuru yoğun bakıma alındı

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde, 19 yaşındaki Murat Kurt'un kullandığı 26 NE 381 plakalı otomobil, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cüneyt Tuga yönetimindeki motosiklete çarptı.

    POLİS AĞIR YARALANDI

    Memur Tuga kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilen Tuga Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Otomobil sürücüsü Murat Kurt ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Eskişehir de kaza geçiren polis memuru yoğun bakıma alındı #1

    Eskişehir de kaza geçiren polis memuru yoğun bakıma alındı #2

    Eskişehir de kaza geçiren polis memuru yoğun bakıma alındı #3

    Eskişehir de kaza geçiren polis memuru yoğun bakıma alındı #4

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