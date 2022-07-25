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    Eskişehir'de kaza yapan aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendi

    Kavşağa giren otomobile ticari aracın çarpması sonucu, otomobil savrulmaya başladı. Tam da bu sırada yol kenarında duran yaya, otomobilin kendisine çarpmasıyla defalarca takla attı.
    • 25.07.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 13:04
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    Eskişehir'de kaza yapan aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendi

    Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'ndeki yolda ilerleyen kişi, dehşeti yaşadı.

    Paşasoylu ve Örme sokakların kesişiminde yaşanan olayda kavşağa giren bir otomobile, ticari araç yandan çarptı.

    Bu etkiyle yol kenarına savrulan otomobil ise şoke eden görüntülere neden oldu.

    Savrularak yaya çarptı

    Güvenlik kameralarına yakalanan trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.

    Eskişehir'de kaza yapan aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendi VİDEO

    Takla atarak sürüklendi

    Savrulan otomobilin çarptığı şahıs, taklalar atarak metrelerce sürüklenmesi sonucu yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan yayanın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği ayrıca kaza hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

    Eskişehir de kaza yapan aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendi #1

    Eskişehir de kaza yapan aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendi #2


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