Kavşağa giren otomobile ticari aracın çarpması sonucu, otomobil savrulmaya başladı. Tam da bu sırada yol kenarında duran yaya, otomobilin kendisine çarpmasıyla defalarca takla attı.

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'ndeki yolda ilerleyen kişi, dehşeti yaşadı.

Paşasoylu ve Örme sokakların kesişiminde yaşanan olayda kavşağa giren bir otomobile, ticari araç yandan çarptı.

Bu etkiyle yol kenarına savrulan otomobil ise şoke eden görüntülere neden oldu.

Savrularak yaya çarptı

Güvenlik kameralarına yakalanan trafik kazasında, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.

Eskişehir'de kaza yapan aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendi VİDEO



Takla atarak sürüklendi

Savrulan otomobilin çarptığı şahıs, taklalar atarak metrelerce sürüklenmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan yayanın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği ayrıca kaza hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.