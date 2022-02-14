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    Eskişehir'de kıraathane işletmecisini öldüren sanık: Hak etmişti

    Kumar masasında tartıştığı kıraathaneciyi silahla öldüren ve adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö., gazetecilerin soruları karşısında "Pişmanım ama hak etti" dedi.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 13:05
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    Eskişehir'de kıraathane işletmecisini öldüren sanık: Hak etmişti

    Eskişehir'in Gökmeydan Mahallesi'ne bağlı Canay Sokak’ta bulunan  kıraathanede, işletmeci Ali Bahri Gürcan ile Hüseyin Ö. arasında poker oynadıkları esnada ‘rest çekme’ nedeniyle tartışma çıkmıştı.

    Alevlenen tartışma sonucu darbedilen Hüseyin Ö., aracından aldığı silahla Ali Bahri Gürcan’ı öldürmüştü.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olay yerinden kaçan katil Hüseyin Ö. ve kendisine yardım ettiği tespit edilen Soner K. (35) ile İran uyruklu Behrouz M. (43) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    "PİŞMANIM AMA HAK ETTİ"

    Adliyeye girerken gazetecilerin ‘Neden yaptın?’ ve ‘Pişman mısın?’ sorularına cevap veren Hüseyin Ö. "Kim kimi durduk yere öldürmüş. Hak etti, ölecekti. Pişmanım ama hak etti." ifadelerini kullandı.

    Eskişehir de kıraathane işletmecisini öldüren sanık: Hak etmişti #1

    Eskişehir de kıraathane işletmecisini öldüren sanık: Hak etmişti #2

     

    Eskişehir de kıraathane işletmecisini öldüren sanık: Hak etmişti #3


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