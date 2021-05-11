Eskişehir'de kısıtlamada tüfek, bıçak ve balta ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Eskişehir'de kısıtlamada tüfek, bıçak ve balta ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen İbrahim Y.’nin aracında ruhsatız pompalı tüfek, bıçak, balta ve polis telsizi ele geçirildi. Şahsa ceza yazıldı.

Ülke genelinde uygulanan tam kapanmayla birlikte denetimler de sıklaştırıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde, otomobille giden İbrahim Y.’yi durdurdu.

TÜFEK, BALTA, BIÇAK İLE YAKALANDI

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen İbrahim Y.'nin aracında yapılan aramada; polis frekansı ayarlı telsiz, ruhsatız pompalı tüfek, 33 pompalı tüfek fişeği, 15 mermi, 2 bıçak ve 30 santim uzunluğunda balta ele geçirildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

'Kasten yaralama' ve 'tehdit' dahil 14 suçtan sabıkası olduğu belirlenen İbrahim Y.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan İbrahim Y., sağlık kontrolünün ardından Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.