Eskişehir'de kıskançlık cinayeti şüphelisinden yeni savunma

Kayıp olarak aranırken av tüfeğiyle öldürülen şahsı, kıskançlık nedeniyle öldürdüğü iddia edilen Ömer B. 'Eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değil' dedi.

Eskişehir'de 6 Şubat 2021 tarihinde 29 yaşındaki Emrah Sakarya için kayıp müracaatı yapıldı.

Yapılan arama çalışmaları sonucu öldürülme şüphesi taşıyan olayın incelemesini Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı.

'ERKEK ARKADAŞIM ÖLDÜRDÜ' İTİRAFI

Olayla ilgili defalarca irtibata geçilen Emrah Sakarya’nın arkadaşı Defne U. (35), olayı daha fazla saklayamayınca cinayeti itiraf etti.

Defne U. maktul Emrah Sakarya’nın kayıp olmadığını, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Ömer B. tarafından öldürüldüğü itirafında bulundu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Defne U.’dan aldıkları bilgiler doğrultusunda Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Ormanlık alanda polis iz arama köpekleriyle birlikte yapılan çalışmalar sonuç verdi.

SUÇ ALETİ VE CESET AYNI NOKTADA BULUNDU

Cinayetin işlendiği ormanlık alanın içinde Emrah Sakarya’nın cansız bedeni ve cesedin yanında olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeğine ulaşıldı. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Cinayet şüphelisi Ömer B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Ömer B. cezaevine gönderildi.

DURUŞMA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Eskortluk yaptığı öne sürülen kadını kıskandığı Emrah Sakarya’yı av tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Ömer B. mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya daha önceki celsede Adli Görüşme Odası’ndan (AGO) beyanda bulunan tanık Defne U., maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"ESKORTLUK YAPAN BİRİNİ KISKANMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Mahkemedeki savunmasında önceki beyanlarını tekrar eden sanık Ömer B., “Benim eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.