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    Eskişehir’de kızına gözcülük yaptırıp hırsızlık yaptı

    Hanife U. isimli bir kadın 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırarak girdiği apartmandaki 3 dairenin çelik kapılarını açtı. 2 bin lira çalan Hanife U.’nun hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 26.07.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 18:25
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    Eskişehir’de kızına gözcülük yaptırıp hırsızlık yaptı

    Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde geçen hafta bir apartmana giren Hanife U., 7 yaşındaki kızına gözcülük yaptırıp çelik kapıları açtı.

    Hanife U. girdiği 3 daireden yaklaşık 2 bin lira çalarak binadan çıktı.

    İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

    Apartmanın güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye alındı.

    Hırsızlık şüphelisi Hanife U.’nun yapılan araştırmalar sonucu Bolu’ya gidip yeniden Eskişehir’e döndüğü belirlendi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Yapılan takiple gözaltına alınan Hanife U.’nun hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

    Hanife U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Eskişehir’de kızına gözcülük yaptırıp hırsızlık yaptı #1

    30 SANİYEDE AÇTI

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kızıyla birlikte apartmana giren Hanife U.’nun uzun süre kapı zillerine bastığı, açan olmayınca kızına gözcülük yaptırıp 30 saniyede çelik kapıları elindeki aparatla açarak içeri girdiği görüldü.

    Eskişehir’de kızına gözcülük yaptırıp hırsızlık yaptı VİDEO

    Eskişehir’de kızına gözcülük yaptırıp hırsızlık yaptı #2

    Eskişehir’de kızına gözcülük yaptırıp hırsızlık yaptı #3

    Eskişehir’de kızına gözcülük yaptırıp hırsızlık yaptı #4

    Eskişehir’de kızına gözcülük yaptırıp hırsızlık yaptı #5

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