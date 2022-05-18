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    Eskişehir'de kocasını öldürdüğünü itiraf etti

    Geçtiğimiz yıl evinde cesedi bulunan Gökhan Altay'ın ölümüyle ilgili yapılan çalışmalarda eşinin, kocasını öldürdüğü ortaya çıktı.
    • 18.05.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:52
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    Eskişehir'de kocasını öldürdüğünü itiraf etti

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 26 yaşındaki Gökhan Altay'ın kendi evinde cesedi bulundu.

    İlk değerlendirmelere göre intihar ettiği öne sürülen Gökhan Altay'ın ölümü, olay yeri inceleme ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak düşünüldü.

    Özel ekip kuruldu

    Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro tarafından olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

    Özel ekip tarafından 11 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda Gökhan Altay’ın ölümüyle ilgisi bulunduğu tespit edilen maktülün eşinin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 7 şüpheli; Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

    Eşi cinayeti itiraf etti

    Gözaltına alınan şüpheliler Esra Altay ve diğer şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre şüphelilerden, maktulün eşi Esra Altay’ın emniyetteki sorgusunda maktul Gökhan Altay’ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

    Eskişehir de kocasını öldürdüğünü itiraf etti #1

    Eskişehir de kocasını öldürdüğünü itiraf etti #2

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    Eskişehir de kocasını öldürdüğünü itiraf etti #4


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