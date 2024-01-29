Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: İki kişi hayatını kaybetti

İHA
Eskişehir-Konya karayolu Çifteler İlçesi Sakaryabaşı mevkii Ramazan Gürler idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, şarampole yuvarlandı.
Ağır yaralandılar
Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ramazan Gürler ile yolcu Pınar Çağla Tuna ağır yaralandı.
İki genç kurtarılamadı
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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