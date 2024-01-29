Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: İki kişi hayatını kaybetti Çifteler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan iki genç hayatını kaybetti.

İHA

Eskişehir-Konya karayolu Çifteler İlçesi Sakaryabaşı mevkii Ramazan Gürler idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Ağır yaralandılar

Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ramazan Gürler ile yolcu Pınar Çağla Tuna ağır yaralandı.

İki genç kurtarılamadı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)