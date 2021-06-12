Yola atlayan köpeği ezmemek için ani fren yapan otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Bilecik’ten Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan Zulya Gulcalı, Eskişehir Kanlıpınar mevkisine geldiğinde yola atlayan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı.

O sırada arkadan gelmekte olan Ertuğ Türkmen idaresindeki otomobil, öndeki araca çarpmamak için gren yaptı.

En arkadan gelen İsmail Güngör, aracını durduramayınca öndeki araca çarptı.

Kaza sonucu 7 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan; Sultan Güngör (20), İsmail Acar (43), İsmail Güngör (51) Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Zemire Gulcalı (38), Zehra İdiz Gulcalı (9) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ), Emel Türkmen, (60), Sarp Peri (3) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza alanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yoldaki 1 şeridin kapanması sonucu kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Eskişehir'de köpeği ezmemek için ani fren yaptı, zincirleme kaza meydana geldi VİDEO



ÇEKİCİNİN ALTINA SAKLANDI

Gulcalı’nın ani fren yapması sonucu hafifçe çarptığı köpek, kazanın ardından şoka girdi.

Herhangi bir yara almayan köpeğe çevredekiler su verirken, korkan hayvan kazaya karışan otomobilleri kurtarmak için gelen çekicinin altına saklandı.

“ÇARPMANIN ETKİSİ İLE SAVRULDUM”

Zulyar Gulcalı kaza anına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bilecik’ten Ankara’ya doğru gidiyordum. Yolun üçüncü şeridini kullanıyordum. Köpek aniden önüme atladı. Vurmamak için frene bastım ama yine de çarptım. Çarpmanın etkisiyle savruldum. Arkamdaki araç durdu, ama üçüncü araç duramadı. Üçüncü ikinciye vurdu, o da bana çarptı ve böyle bir kaza yaşadık. Şu anlık bir şey yok. Eşim ve çocuklarım da vardı arabada, onlar korktu ve hastaneye gittiler. Köpeğimize bir şey olmadı çok şükür, sağlam bir şekilde burada.”