Eskişehir'de korkunç görüntü: Çöplükte bebek cesedi bulundu Şehir çöplüğünde işçiler tarafından bulunan bebek cesedi dehşete düşürürken çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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İHA

Eskişehir'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Şehir çöplüğünde çalışan işçiler bölgede bebek cesedi buldu.

Çöplükten bebek cesedi çıktı

Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde bulunan bebek cesedi paniğe neden oldu.

Beyaz bir poşetin içinde yeni doğmuş, kordonu kesik kız bebeği cesedi bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler inceleme başlattı

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışmalar başlatıldı.

Bebeğin evde doğduğu tespit edildi

Bebek cesedinin üzerinde bulunan kordon sebebiyle doğumun evde olduğu belirlendi.

Ceset otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırdı.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)