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- Eskişehir'de kumar baskınında pencereden atladı
Eskişehir'de kumar baskınında pencereden atladı
- DHA
- 13.05.2021 - 12:20
- Güncelleme : 13.05.2021 - 12:48
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
İş yerine baskın yapan polis ekipleri kurulan masalarda kumar oynayan 44 kişi yakaladı.
232 BİN 100 TL CEZA KESİLDİ
Kimlikleri tespit edilen 44 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 232 bin 100 TL idari ceza uygulandı.
Eskişehir'de kumar baskınında pencereden atladı ViDEO
PENCEREDEN ATLADI
Polisin baskını sırasında iş yerinin 2'nci kattaki penceresinden atlayan 52 yaşındaki Cemalettin B. ise düşerek yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemalettin B., Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Mühürlenen iş yeri sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.