Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 44 kişiye ceza uygulanırken, polisin baskını sırasında iş yerinin 2'nci katındaki pencereden atlayan 1 kişi yaralandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine baskın yapan polis ekipleri kurulan masalarda kumar oynayan 44 kişi yakaladı.

232 BİN 100 TL CEZA KESİLDİ

Kimlikleri tespit edilen 44 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 232 bin 100 TL idari ceza uygulandı.

Eskişehir'de kumar baskınında pencereden atladı ViDEO

PENCEREDEN ATLADI

Polisin baskını sırasında iş yerinin 2'nci kattaki penceresinden atlayan 52 yaşındaki Cemalettin B. ise düşerek yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemalettin B., Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mühürlenen iş yeri sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.





