- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir'de kumar operasyonu: 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
Eskişehir'de kumar operasyonu: 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza
- AA
- 06.02.2021 - 11:14
- Güncelleme : 06.02.2021 - 11:23
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, koronavirüs tedbirlerine ilişkin özel bir ekip oluşturdu.
Oluşturulan ekip, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir dernek binasına baskın yaptı.
119 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ
Kumar oynayan şahısların, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydığı görüldü.
38 kişiye, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet' suçundan 119 bin 700 lira para cezası verildi.
DERNEK SORUMLUSUNA CEZA
Dernek sorumlusu hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.
SAKLANMIŞ KUMAR EKİPMANLARI BULUNDU
Ayrıca polis ekipleri, dernek binasının zemin katında arama gerçekleştirdi.
Kontroller neticesinde, yer altına gizlenmiş kumar aletleri ve ekipmanları ele geçirdi.