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Eskişehir'de kumar operasyonu: 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

Eskişehir'de kumar operasyonu: 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

Daha önce mühürlenen bir dernek vokalinde, koronavirüs tedbirlerini ihmal ederek kumar oynayan 38 kişiye, 119 bin 700 lira idari para cezası verildi.