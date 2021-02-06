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    Eskişehir'de kumar operasyonu: 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

    Daha önce mühürlenen bir dernek vokalinde, koronavirüs tedbirlerini ihmal ederek kumar oynayan 38 kişiye, 119 bin 700 lira idari para cezası verildi.
    • AA
    • 06.02.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 11:23
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    Eskişehir'de kumar operasyonu: 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, koronavirüs tedbirlerine ilişkin özel bir ekip oluşturdu.

    Oluşturulan ekip, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen bir dernek binasına baskın yaptı.

    119 BİN 700 LİRA CEZA KESİLDİ

    Kumar oynayan şahısların, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydığı görüldü.

    38 kişiye, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet' suçundan 119 bin 700 lira para cezası verildi.

    Eskişehir de kumar operasyonu: 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza #1

    DERNEK SORUMLUSUNA CEZA

    Dernek sorumlusu hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

    Eskişehir de kumar operasyonu: 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza #2

    SAKLANMIŞ KUMAR EKİPMANLARI BULUNDU

    Ayrıca polis ekipleri, dernek binasının zemin katında arama gerçekleştirdi.

    Kontroller neticesinde, yer altına gizlenmiş kumar aletleri ve ekipmanları ele geçirdi.

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