Eskişehir'de kumar operasyonu: 450 bin lira ceza

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara idari para cezası uygulandı.

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetlemeler devam ediyor…

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından dernek binalarına eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriyet, Arifiye ile Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde kumar oynatıldığı belirlenen dernek binalarında, 236 kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

450 BİN LİRA CEZA

Baskınlar neticesinde sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görülen 236 şahıs hakkında ekipler tarafından 450 bin 939 lira ceza işlemi için tutanak tutuldu.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Dernek binası mühürlenerek kapatıldı. Dernek sorumluları hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak’ ile ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçlarından adli işlem yapıldı.