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- Eskişehir'de kumar oynandığı iddia edilen hastaneden yeni görüntü
Eskişehir'de kumar oynandığı iddia edilen hastaneden yeni görüntü
- DHA
- 22.03.2021 - 13:16
- Güncelleme : 22.03.2021 - 13:28
Eskişehir’de kamuya ait bir hastanede, geçtiğimiz ocak ayında kumar oynandığı iddia edilmişti.
Hastanede, aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının bulunduğu personelin, acil servisteki ofiste kumar oynadığı belirtilmişti.
5 KİŞİ AÇIĞA ALINDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, personelin iskambil kağıtlarıyla oynadığı görülürken, Eskişehir Valiliği ile Sağlık İl Müdürlüğü, 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıp, 5 kişiyi açığa aldı.
AÇIĞA ALINAN PERSONEL GÖREVE DÖNDÜ
Soruşturma sürerken, açığa alınan personelin görevine döndüğü öğrenildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Öte yandan soruşturma dosyasına da giren yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, hakkında soruşturma yürütülen personelin farklı zamanlarda a aynı ofiste iskambil kağıdıyla oyun oynadığı, bu sırada hastane girişindeki danışma ve acil servisin boş olduğu yer aldı.
Eskişehir'de kumar oynandığı iddia edilen hastaneden yeni görüntü VİDEO