Haberler

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de kumar oynandığı iddia edilen hastaneden yeni görüntü

Eskişehir'de kumar oynandığı iddia edilen hastaneden yeni görüntü

Bir hastanede doktor, sağlık memuru, güvenlik görevlisi gibi personellerin bir araya gelerek kumar oynandığı iddiasının ardından çıkan görüntülerde, daha önce de kumar oynandığı belirlendi.