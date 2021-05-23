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    Eskişehir'de kundakçı kiralayıp 2 aracı yaktırdılar

    Adana'dan Eskişehir'e gelerek evli bir çifte ait 2 otomobili kundaklayan 1 kişi ve bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şahıs yakalandı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 02:34
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 03:58
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    Eskişehir'de kundakçı kiralayıp 2 aracı yaktırdılar

    Eskişehir'de Bahçelievler mahallesi, Mimar Sinan sokak üzerinde, geçtiğimiz 10 Mayıs gecesi R.P. ve eşi B.P.’ye ait park halindeki 2 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi. Kundaklanan 2 araç gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    ŞÜPHELİ, 300 SAATLİK GÖRÜNTÜYLE ADANA'DA YAKALANDI

    Olay hakkında soruşturma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklamanın gerçekleştiği sokak civarındaki MOBESE ve güvenlik kameralarının kaydettiği yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceledi. İncelemeler sonucunda şüpheli şahsın S.K., olduğu tespit edildi. Olayın hemen ardından Adana’ya kaçtığı anlaşılan şüpheli, Eskişehir ve Adana polisinin ortak çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

    Eskişehir'de kundakçı kiralayıp 2 aracı yaktırdılar-Video

    Eskişehir de kundakçı kiralayıp 2 aracı yaktırdılar #1

    ADANA'DAN KUNDAKÇI KİRALADILAR

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, karı kocaya ait kundaklanan otomobillerin husumetli oldukları komşusu M.K.’nın, D.Ç. aracılığıyla Adana’dan çağırdıkları S.K.’ya yaktırdıkları öğrenildi. S.K.’nın ise olay yerinde daha önceden keşif yaptığı ve araçları takip ettiği ortaya çıktı. Araçları yakmak için kullanılan bidondaki benzinin D.Ç. tarafından temin edildiği belirlendi. Olayla ilgili M.K., D.Ç. ve bağlantılı olduğu tespit edilen M.S. Eskişehir’de gözaltına alındı. M.K., D.Ç. ve M.S., Eskişehir’de sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen ve Adana’da gözaltına alınan S.K., ise çıkarıldığı mahkemece diğer şahıslar gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Eskişehir de kundakçı kiralayıp 2 aracı yaktırdılar #2

    Eskişehir de kundakçı kiralayıp 2 aracı yaktırdılar #3

    Eskişehir de kundakçı kiralayıp 2 aracı yaktırdılar #4

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