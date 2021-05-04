Eskişehir'de maske takmayı reddeden sağlıkçıya ceza

Girdiği markette tüm uyarılara rağmen maskesiz dolaşan sağlık çalışanı Selime Topçu’ya, 900 lira para cezası kesildi.

Eskişehir’deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu belirtilen Selime Topçu, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi’ndeki bir markete maskesiz girdi.

Topçu, kendisini uyaran çalışanlara aldırış etmeden alışverişine devam etti.

POLİSE DE DİRENDİ, 900 TL CEZA YEDİ

Market yöneticilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Topçu’ya, pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, “Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz.” dedi.

Tüm uyarılara karşın maske takmayacağını söyleyen Topçu’ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 900 lira idari para cezası kesildi.

"ANAYASADA BÖYLE BİR ZORUNLULUK YOK"

Maske takmamanın anayasal bir hak olduğunu öne süren Topçu, “Maske takmıyorum, çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum.” dedi.

Yapılan işlemin ardından Topçu, bölgeden ayrıldı.