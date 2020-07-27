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    Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

    Kavşakta sabah saatlerinde meydana gelen kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.07.2020 - 10:07
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    Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

    Ali M. idaresindeki 26 S 0343 plakalı servis minibüsü ile Kadir Tunçyol (40) yönetimindeki 26 TF 712 plakalı otomobil Eskişehir-Seyitgazi karayolu Yenikent kavşağında çarpıştı.

    Kazanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk kontrolde otomobil sürücüsü Kadir Tunçyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tunçyol'un cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, minibüs şoförü Ali M. ise polis ekiplerince karakola götürüldü.

    Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #1

    Eskişehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü #2

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