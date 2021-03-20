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    Eskişehir'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü

    Kaygan yolda kontrolü kaybederek şarampole devrilen minibüsün sürücüsü, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.03.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 11:52
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    Eskişehir'de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü

    Eskişehir'de Organize Sanayi Bölgesi ile Yörükkaracaören Mahallesi arasındaki toprak yolda İ.D. yönetimindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Şarampole devrilen minibüsteki sürücü İ.D.'nin beraberinde olan kardeşi H.D., ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Ambulasla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


    Eskişehir de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü #1

    Eskişehir de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü #2




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