Babaanne, hala ve amcalarıyla yaşayan çocuklardan biri bakımsızlıktan hayatını kaybetti. Konuya ilişkin gözaltına alınan amca ve hala ise tutuklandı. 2 kardeşin de koruma altına alındığı öğrenildi.

Eskişehir'de yaşanan çocuk ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu.

Anne ve babaları cezaevinde olan 6 yaşındaki Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12), babaanneleri Cihangir K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşamaya başladı.

Minik Elif Nur, bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı ve durumu giderek ağırlaştı.

Elif Nur hayatını kaybetti

Bunun üzerine hastaneye kaldırılan küçük kız, solunum yetmezliği ve kusma şikayetleri üzerine tedavi altına alındı.

İHA'nın aktarımına göre; tüm müdahalelere rağmen ise kurtarılamadı.

Hala ve amca gözaltına alındı

Ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Torununun ölümünün ardından Cihangir K.'nın kayıplara karışması ise şüpheleri artırdı. Çocukların yaşadıkları adrese giden ekipler, burada Y.T. ile M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.

Bunun üzerine hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından 'çocuklara kötü muamele' iddiasıyla gözaltına alındı.

Eskişehir'de minik Nur Elif'in ölümüne ilişkin hala ve amca tutuklandı VİDEO



İki kardeş koruma altına alındı

Evden alınan iki kardeş ise hastanede tamamlanan sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Burada yaş gruplarına göre birbirinden ayrılan çocukların sağlık ve psikolojik desteklerinin sürdüğü öğrenildi.

Tutuklandılar

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen amca ve hala sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Cihangir K. ise henüz yakalanamadı. Şüpheli Deniz T. 'çocuğa eziyet', Sezer T. ise aile arasında çıkan kavgayla ilgili 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

"Onlar benim öz yeğenim"

Sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderilen Deniz T. ve Sezer T. hastane çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine suçlamaları reddetti.

Deniz T. "Doğru değil, yalan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onlar benim öz yeğenim" derken, Sezer T. ise "Yeğenimin ölümüyle hiçbir alakam yoktur." dedi.