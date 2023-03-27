Eskişehir'de motosikleti çalınan kurye, hırsızın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi Çalıştığı iş yerinin önündeki motosikletinin çalındığını fark eden kurye, 200 metre kovalamacanın ardından hırsızı üzerine atlayarak yakaladı. O anlar kamerada yansıdı.

DHA

Eskişehir'de garip bir hırsızlık olayı yaşandı.

Tepebaşı ilçesinde iş yeri bulunan Suat Aktaş, önceki gün bir müşterinin sipariş ettiği tost paketini almak için içeri girdi.

Bu sırada anahtarını motosikletin üzerinde bırakan Aktaş, aracının çalıştırıldığını duydu.

Dışarı çıktığında ise tanımadığı bir kişinin motosikleti çaldığını gördü.

Arif A. isimli şüphelinin peşine düşen Aktaş, şahsı yaklaşık 200 metre kovaladı.

Ardından yaklaşır yaklaşmaz üzerine atlayıp yakaladı ve durumu polise bildirdi.

O anlar kamerada

Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan hırsız ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Arif A.’nın motosikleti çaldığı ve Aktaş’ın üzerine atlayıp yakaladığı anlar ise caddedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kaçmasın diye ben de üstüne atladım"

İş yerini kısa bir süre açtığını ve motosikletinin kapısından çalındığını belirten Suat Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

Dükkanı yeni açtık. Hem tost hazırlıyorum hem de kendim motosikletimle götürüyorum paketleri. Motorum dükkanın önünde duruyordu. Götüreceğim paketim de hazır olmak üzereydi. Paketi alıp çabucak çıkmak için motorun anahtarını üzerinde bıraktım, içeriye girdim. Tostu paketliyordum, o sırada anahtarı motorun üzerine koyduğumu sokağın başından biri görüyor. Ben içeri girdiğim sırada koşarak geliyor. Tam motora binip çalıştırınca ben de birisi şaka yapıyor zannettim. Kafamı kapıdan uzattım, hiç tanımadığım birisini gördüm. O da beni görür görmez hemen gaza bastı, ben de motorun arkasındaki çantanın lastiklerinden tuttum. O sırada tost da elimde kalmıştı. Tostla birlikte lastikleri çekerek arkasından koştum. Dengesini kaybettirmeye çalıştım.



Elimdeki tostu da kafasına attım. Sokağın sonuna doğru lastiğin biri koptu. Tuttuğum lastiği bırakmadığım için yerde biraz sürükledikten sonra o da dengesini kaybetti, motorla birlikte caddeye doğru yere düştü. Daha sonra kaçmasın diye ben de üstüne atladım, polislerin gelmesini bekledim.

"Güpegündüz hiç beklemiyordum"

Çevredekilerin kavga olduğunu düşünerek önce kendisine tepki gösterdiğini anlatan Aktaş yaşananları şöyle anlattı:

Zor zapt ettim. Kaçmaya çalışınca bayağı boğuştuk. En son cüzdanın yere düşürünce onu aldım. Esnaf ve kurye arkadaşların çoğu ile de tanışıyoruz. Onlar da geldi ve köşeye sıkıştırdık, polisin gelmesini bekledik. Yoksa yine de kaçabilirdi. Üzerine ilk atladığımda onu dövüyorum zannettiler, gelip tepki gösterdiler. Ama sonrasında ben, 'Hırsız, motorumu çalıyor’ dediğimde hemen onlar da polise ihbar etti. Sonra polis geldi, gözaltına aldı. Yani ben de şaşırdım. Güpegündüz hiç beklemiyordum. Normalde sokaktan geçenler oluyor, esnaf arkadaşlarımız da var ama o sırada sokakta kimse yoktu, buralar bomboştu. Dizim şişti, parmaklarım yaralandı. Hırsızdan şikayetçi oldum.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.