Eskişehir’de motosikleti çalmaya kaskıyla geldi

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde apartmanın garajında park halindeki motosikleti çalan şahıs kayıplara karıştı.

Eskişehir’de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kaskını ve motosiklet için özel kıyafetlerini giyen kimliği belirsiz bir şahıs, Ali Pul’un yaşadığı apartmanın önüne geldi.

Garaj kapısının üst kısmında bulunan açma düğmesine merdiven dayayarak tırmandı.

Garaj kapağı açıldıktan sonra, park halindeki motosikleti de çalıp kayıplara karıştı.

Motosikletini 8 ay önce satın aldığını ve hâlâ borcunu ödediğini söyleyen Ali Pul, şu ifadeleri kullandı:

“Motorumu bırakıp iftar saati olduğu için eve çıktım. Saat 10’da annemin yanına gitmek için motora indim. Aşağı indiğim zaman garaj kapılarının açık olduğunu ve motorun da çalındığını fark ettim. Otomatik kapının yukarı iç kısmında kendi açma düğmesi var. Oraya merdiven dayadıktan sonra açarak motoru götürmüşler.

“ÇOCUKLARIMIN RIZKINI KAZANIYORDUM”

Motor elim ayağım benim. İşe gidip gelmek için kullanıyorum. Dolmuş ve benzeri toplu taşıma araçlarını kullanmamak için aldım. Bana zaman kazandırıyordu. İş yerim dolmuşa ve otobüse ters zaten. Motorla işe gidip gelerek çocuklarımın rızkını kazanıyorum.





“KENDİ APARTMANIYMIŞ GİBİ GİRİYOR”

Motor 8 aylıktı. Borcu bile bitmemişti. Temmuz ayında almıştım. Şu anda aynısının ikinci el değeri 8 bin 500 TL civarında. Kameralardan gördüğümüz kadarıyla saat 8’i 10 geçe içeriye giriş yapıyor. Kendi apartmanıymış gibi giriyor. 20 geçe ise içeriden çıkıyor.





“ÖNCEDEN ÇALIŞMIŞ BURADA”

Üstünde motor elbisesi vardı. Kenar mahalle hırsızı gibi de değil. Kaskı ve elbisesi var. Hatta çeneden açılır kaskı ve ağzında da maskesi olduğu için hiçbir şekilde görünmüyor.

Kameraları da fark etmiş, direkt apartmana odaklanıyor. Üstündeki elbiseler en kötü 500 lira değere sahip. Ben yıllardır motora binerim, ama öyle bir elbisem olmadı. Daha önceden büyük ihtimalle keşif yapmış.

Apartman kapısı şifreyle açılıyor. Kapının açık olması, ya da kurye süsü verip kapıyı açması lazım. Başka bir ihtimalde şifreyi biliyor olması lazım bu şahsın. Önceden çalışmış burada.”