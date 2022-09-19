Eskişehir'de Murat Dal cinayetine 2 tutuklama

Eskişehir'de Murat Dal’ın arkadaşıyla gittiği evde tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö. tutuklandı.

Eskişehir'de oturan Murat Dal, geçen hafta cumartesi gecesi 18 yaşındaki arkadaşı B.M. ile Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki Deniz Ö. isimli kadının evine gitti.

Burada Deniz Ö. ile Murat Dal, bilinmeyen nedenle tartıştı. Murat Dal, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Deniz Ö. tarafından tabancayla vuruldu.

Hayatını kaybetti

Silah sesinin duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dal, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen Deniz Ö., evde bulunan kardeşi Kemal Ö. ve Murat Dal'ın arkadaşı B.M.'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınan Deniz Ö., kardeşi Kemal Ö. ile B.M. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

2 kişi tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Deniz ve Kemal Ö. kardeşler tutuklandı, B.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.