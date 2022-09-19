Petrol
91.04
-0.34%
Euro
18.3751
0.50%
Dolar
18.2939
0.21%
Altın
984.47
0.10%
Borsa
32
0.00%
Bitcoin
357.215
-2.76%
BTXN Coin
8.06
7.03%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Eskişehir'de Murat Dal cinayetine 2 tutuklama

    Eskişehir'de Murat Dal’ın arkadaşıyla gittiği evde tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Deniz Ö. ile kardeşi Kemal Ö. tutuklandı.
    • 19.09.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir'de Murat Dal cinayetine 2 tutuklama

    Eskişehir'de oturan Murat Dal, geçen hafta cumartesi gecesi 18 yaşındaki arkadaşı B.M. ile Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki Deniz Ö. isimli kadının evine gitti.

    Burada Deniz Ö. ile Murat Dal, bilinmeyen nedenle tartıştı. Murat Dal, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Deniz Ö. tarafından tabancayla vuruldu.

    Hayatını kaybetti

    Silah sesinin duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dal, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

    Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen Deniz Ö., evde bulunan kardeşi Kemal Ö. ve Murat Dal'ın arkadaşı B.M.'yi gözaltına aldı.

    Sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınan Deniz Ö., kardeşi Kemal Ö. ile B.M. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

    2 kişi tutuklandı

    Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Deniz ve Kemal Ö. kardeşler tutuklandı, B.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Eskişehir de Murat Dal cinayetine 2 tutuklama #1

    Eskişehir de Murat Dal cinayetine 2 tutuklama #2

    Eskişehir de Murat Dal cinayetine 2 tutuklama #3

    Eskişehir de Murat Dal cinayetine 2 tutuklama #4


    Şampiyonlar Ligi finalleri ABD'de oynanabilir
    Şampiyonlar Ligi

    Şampiyonlar Ligi finalleri ABD'de oynanabilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın
    3. Sayfa

    Beylikdüzü'nde iş yerinde yangın

    Görüş Bildir