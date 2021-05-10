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    Eskişehir'de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen bir evde, M.Ö isimli şahsın odasını silah atölyesine dönüştürdüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 16:14
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    Eskişehir'de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazar'ı ilçesinde bir şahsın yaşa dışı yollara silah ticareti yaptığına yönelik ihbar aldı.

    ODA DEĞİL, SİLAH ATÖLYESİ

    Savcılık talimatıyla bir süre izlenen M.Ö.'nün evine baskın yapıldı. Yapılan aramada M.Ö.'nün evin bir odasını silah atölyesine çevirdiği, kurusıkı silahların mekanizmalarının değiştirilerek gerçek silah haline dönüştürüldüğü tespit edildi.

    Eskişehir'de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı VİDEO

    Eskişehir de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı #1

    TUTUKLANDI

    Evde yapılan aramalarda 11 kurusıkıdan bozma tabanca, 10 sürgü takımı, 5 şarjör, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca fişeği, 2 'işkence' olarak tabir edilen namlu açmada kullanılan sabitleme aracı, el mengenesi, spiral makinesi, 68 ve 52 santim uzunluğunda 'pala' diye tabir edilen yasaklı bıçak ele geçirildi.

    Gözaltına alınan M.Ö. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından, emniyetteki ifadesinin alınması sonrası, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Eskişehir de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı #2

    Eskişehir de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı #3

    Eskişehir de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı #4

    Eskişehir de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı #5

    Eskişehir de odasını silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı #6

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