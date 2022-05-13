Eskişehir'de öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally'nin annesi: Bir mezarı bile yok

Irak uyruklu Sally'nin annesi, kızını öldürmekten yargılanan şüpheliye "Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok. Onu sen öldürdün" dedi.

Eskişehir’de, 8 ay boyunca haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood hakkından soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olduğu belirlenen Amjed Mohsin Mohammed’i takibe aldı.

Mohsin Mohammede, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

10 bin saatlik görüntüler incelendi

İHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Görüntülerde yapılan inceleme ile Iraklı Sally’nin 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in evine giriş yaptığı ve bir daha çıkış yapmadığı belirlendi.

Şüphelinin ise farklı kıyafetler ile defalarca dışarı çıktığı, farlı çöp kutularını elindeki poşetleri attığı görüldü.

Ayrıyeten Sally’nin eve girmeden dakikalar önce Mohammed ile yan yana yürüdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’e tutuklandı. Kendisine yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihbab Ahmed de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardım ettikleri öne sürülen şüpheliler Mahmood ve Ahmed ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadının cesedi, şehir çöplüğünde arandı

Sally’nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine, şehir çöplüğünde arama çalışması yapıldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesis alanı kepçe yardımıyla arandı.

İddianame kabul edildi

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Müebbet hapis cezası talep edildi

İddianamede Sally Ali Challab Al-Abood’u öldürdükten sonra parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı ileri sürülen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Mohammed’e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakında ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bıçak, testere, tornavida, pense çekiç…

Sanık Amjed Mohsin Mohammed’in evindeki bıçaklarda, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki dolapta bulunan testerede, evdeki tornavida, pense ve çekiçte Sally’e ait olduğu tespit edilen kan izlerine rastlandığı da iddianamede yer aldı. Sally’nin cesedi ise henüz bulunamadı.

“Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok”

Duruşma öncesinde Sally’nin ailesi ve kadın dernekleri temsilcileri adliye önünde toplandı. Sally’nin annesi Leyla Naim Al-Abbood, adliye kapısı önünde gözyaşlarını tutamadı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed ile tutuksuz yargılanan kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, tutuksuz sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood, Sarhan Shihab Ahmed, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmaya, öldürüldüğü düşünülen Sally Ali Challab Al-Abood’un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hasan Ali Assi ise duruşmaya katılmadı. Sanık Amjed Mohsin Mohammed’in duruşma salonuna getirildiği esnada Sally’nin annesi Leyla Naim Al-Abbood sanığa, “Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok. Onu sen öldürdün.” dedi.

“8 kilo kemikli kurban etini parçalamaya çalıştı”

Suçlamaları reddeden sanık Amjed Mohsin Mohammed ilk duruşmadaki savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

“2 Eylül’de buluşup evime geldik. Ben 2 aylığına Malezya’ya gidecektim. Bu sebeple evimi topluyordum. Sally de evi toplamaya yardım etti. Daha sonra bana yardım etmek için evde bulunan 8 kilo kemikli kurban etini parçalamaya çalıştı. Evdeki malzemelerle eti parçalayamayınca benden parçalanacak bir şey getirmemi istedi. Ben de evden çıkıp bir dükkana gittim.

“Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil”

Oradan aldığım küçük baltayı eve getirip Sally’e verdim. Sally, baltanın sapının oynadığını ve tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de baltayı aldığım dükkana iade ettim. Yerine de etleri parçalamak için testere aldım. Sally testereyi görünce onunla et kesilemeyeceğini söyledi. Vazgeçip etleri dolaba koyduk. Daha sonra başka bir yemek yapıp yedik. Ardından ben kedi ve köpeklere mama dağıtmak için evden çıktım. Çöp kutularının yanlarına yemek bıraktım. Ben eve döndükten Sally arkadaşıyla buluşacağını söyleyip evden çıktı. Kime buluştuğunu bilmiyorum. Gece telefonla ardım ama kendisine ulaşamadım. Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil. O yaşıyor.”