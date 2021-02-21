Eskişehir'de öldürülen baba ve oğlunun ölmeden önceki neşeli anları ortaya çıktı

Eskişehir'de öldürülen baba ve oğlunun ölmeden önceki neşeli anları ortaya çıktı

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta evlerinde katledilen aileden öldürülen 4 yaşındaki Doruk’un babasına yapmış olduğu masaj görüntüleri yürekleri dağladı.

Eskişehir’de 15 Şubat tarihinde İlkay Tokkal’ın eski ortağı tarafından katledilen aileden İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk Tokkal’ın neşeli görüntüleri ortaya çıktı.

BABA İLE OĞLUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ...

Bir akrabası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde baba Tokkal’ın sırtına Ali Doruk Tokkal’ın minik elleriyle masaj yaptığı görüntülendi.

Videoyu izleyenlerin yürekleri küçük Doruk ve babası için dağlandı.

Eskişehir'de öldürülen baba ve oğlunun ölmeden önceki neşeli anları ortaya çıktı VİDEO