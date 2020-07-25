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    Eskişehir’de ölümden kıl payı kurtuldu

    Bir hafriyat kamyonun kopan tekerleğinden sürücünün kıl payı kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 17:00
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    Eskişehir’de ölümden kıl payı kurtuldu

    Eskişehir- Bursa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonunun sağ ön tekerleği seyir halindeyken yerinden koptu.

    11 TH 157 plakalı kamyonun kopan tekerleği, hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine daldı.

    KIL PAYI KURTULDU

    Park halindeki 2 araca çarparak durabilen tekerlekten bir sürücü de kıl payı kurtuldu. Sürücünün saniyelerle tekerlekten kurtulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kopan tekerlekten saniyelerle kurtulan vatandaş İZLE

    Eskişehir’de ölümden kıl payı kurtuldu #1

    Eskişehir’de ölümden kıl payı kurtuldu #2

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