Eskişehir’de ölümden kıl payı kurtuldu

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Bir hafriyat kamyonun kopan tekerleğinden sürücünün kıl payı kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir- Bursa karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonunun sağ ön tekerleği seyir halindeyken yerinden koptu.

11 TH 157 plakalı kamyonun kopan tekerleği, hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine daldı.

KIL PAYI KURTULDU

Park halindeki 2 araca çarparak durabilen tekerlekten bir sürücü de kıl payı kurtuldu. Sürücünün saniyelerle tekerlekten kurtulma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kopan tekerlekten saniyelerle kurtulan vatandaş İZLE