Han ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın panik yaratı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Eskişehir’in Han ilçesine bağlı Akhisar mahallesindeki yangın panik yarattı.

Yangın, henüz belirlenmeyen şekilde başlayarak kısa sürede etki gösterdi.

Müdahale sürüyor

Gittikçe yayılan yangına,Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arasözler, ekipler ve yanı sıra havadan da müdahale ediliyor.

İHA'nın haberine göre, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Eskişehir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor VİDEO

