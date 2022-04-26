Petrol
102.5
0.33%
Euro
15.77
-0.42%
Dolar
14.80
0.22%
Altın
906.99
0.56%
Borsa
2420
-2.53%
Bitcoin
585.326
0.84%
BTXN Coin
20.50
-0.82%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Eskişehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Zafer Kıymıkoğlu idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
    • 26.04.2022 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eskişehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, Zafer Kıymıkoğlu idaresindeki otomobil, Kayakent Mahallesi Topal Yaylası mevkisinde karşı yönden gelen Hanefi Püsküllü'nün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

    Kaza sonucunda Kıymıkoğlu ile diğer aracın sürücüsü, eşi Dudu (78) ve kızı Hava Püsküllü yaralandı.

    Hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi

    AA’nın haberine göre; Dudu Püsküllü 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

    Aynı hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Eskişehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı #1

    Eskişehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı #2

    Eskişehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı
    3. Sayfa

    Burdur'da kaçakçılara operasyon: 10 gözaltı

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...
    Gündem

    Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

    Görüş Bildir