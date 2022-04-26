Eskişehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Zafer Kıymıkoğlu idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, Zafer Kıymıkoğlu idaresindeki otomobil, Kayakent Mahallesi Topal Yaylası mevkisinde karşı yönden gelen Hanefi Püsküllü'nün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza sonucunda Kıymıkoğlu ile diğer aracın sürücüsü, eşi Dudu (78) ve kızı Hava Püsküllü yaralandı.

Hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi

AA’nın haberine göre; Dudu Püsküllü 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Aynı hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.