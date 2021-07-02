- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Eskişehir'de otomobil tarlaya devrildi
Eskişehir'de otomobil tarlaya devrildi
Kontrolden çıkan aracın taklalar atıp, tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.
- DHA
- 02.07.2021 - 13:40
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Sarıcailyas Mahallesi mevkisinde, Nermin Karabulut yönetimindeki 42 AP 996 plakalı otomobil, iddiaya göre, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak takla attı
Araç, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Hurdaya dönen otomobildeki Hayri Aslangiray hayatını kaybetti, sürücü Nermin Akbulut ve yanındaki Sultan Uyar da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Hayri Aslangiray'ın cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.