Eskişehir'de otomobil tarlaya devrildi

Kontrolden çıkan aracın taklalar atıp, tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Sarıcailyas Mahallesi mevkisinde, Nermin Karabulut yönetimindeki 42 AP 996 plakalı otomobil, iddiaya göre, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak takla attı

Araç, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Hurdaya dönen otomobildeki Hayri Aslangiray hayatını kaybetti, sürücü Nermin Akbulut ve yanındaki Sultan Uyar da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Hayri Aslangiray'ın cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.