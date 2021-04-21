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    Eskişehir'de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı

    Park halindeki otomobilden teyp çalan 2 kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 13:55
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    Eskişehir'de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’nde oturan Kaan İlçin, sabah işe gitmek için otomobilinin yanına gittiğinde, teybinin çalındığını fark etti.

    Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçin, 2 şüphelinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat 04.30 sıralarında, 5 dakikada otomobilin kapısını açıp, teybi çaldıktan sonra kaçtığını gördü.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine polis ekiplerince otomobilde parmak izi araştırması yapıldı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Eskişehir de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı #1

    YAKALANDILAR

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Yusuf K. ile Sezer Y.'yi yakaladı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Eskişehir'de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı VİDEO

    Eskişehir de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı #2

    Eskişehir de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı #3

    Eskişehir de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı #4

    Eskişehir de otomobilden teyp çalan 2 şüpheli yakalandı #5

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