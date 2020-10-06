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    Eskişehir'de otomobilin bariyere çarpma anı

    Eskişehir'de bir otomobilin bariyere çarpması arkasından gelen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 15:55
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    Eskişehir'de otomobilin bariyere çarpma anı

     

    Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çaptı.

    Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu.

    YOLDA EĞİM HATASI VAR

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobilin, bariyerlere çarparak yol ortasında durduğu ve aracın tamponunun yola savrulduğu görülüyor.

    Yapılan yorumlarda ise yolda eğim hatası olduğu ve yetkililerin çözüm bulması istenirken, sürücülere de daha dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

    Eskişehir de otomobilin bariyere çarpma anı #1

    Eskişehir de otomobilin bariyere çarpma anı #2

    Eskişehir de otomobilin bariyere çarpma anı #3

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