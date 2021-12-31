Eskişehir'de otomobille kadına çarpan sürücü yakalandı

Perihan Yalçın'a çarpıp yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Kamil A.’nın ehliyetinin olmadığı belirlenirken, kazanın ardından ağabeyi Erdem A. 'Otomobilim çalındı' diyerek polise başvurdu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yeni Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelen olayda, eşi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Yalçın’a, önündeki araçları sollayarak ters şeride geçen bir otomobil çarptı.

AĞIR YARALI KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü kaçarken, ağır yaralanan Perihan Yalçın ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Perihan Yalçın’a çarpıp kaçan otomobili aynı gün park halinde buldu.

"OTOMOBİLİM ÇALINDI' DİYEREK POLİSE BAŞVURDU"

Kazadan yaklaşık 2 saat sonra Sakarya Polis Merkezi’ne giden Erdem A.’nın da otomobilinin çalındığını beyan ederek kazayı kendisini yapmadığını söylediği ve çalıntı araç müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

EHLİYETSİZ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarından Perihan Yalçın’a çarpıp kaçan sürücünün Erdem A.’nın kardeşi Kamil A. olduğunu belirledi. Erdem A. ile ehliyetsiz sürücü kardeşi Kamil A. yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE SUÇUNU KABUL ETTİ

Erdem A. hakkında, kardeşi Kamil A.’nın aldığı otomobili için çalıntı müracaatında bulunduğu için 'suç uydurmak ve yalan beyanda bulunmak' iddiasıyla soruşturma açıldı. Kamil A. ise ifadesinde suçlamayı kabul etmedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisin kamera görüntülerini izletmesinin ardından otomobili kendisinin kullandığını kabul etmesinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Kamil A., adliyeye sevk edildi.

"2-3 KERE TAKLA ATTIĞIMI BİLİYORUM"

Kazanın ardından parçalı kırık tespit edilen sol omzuna ameliyatla platin takılan Perihan Yalçın, yaşadıklarını anlattı.

Olay günü market alışverişi için dışarı çıktıklarını belirten Yalçın, "Eşimle ikimiz markete gidecektik. Ters yönden bir araba geldi bana çarptı. 2-3 kere takla attığımı biliyorum. Ses seda yok ve hiç arkasına dönmedi gitti. Ben onun cezasını çekmesini istiyorum. 15 gündür benim de eşimin de psikolojisi bozuldu. Ağrıdan yatamıyorum. Gece gündüz bu ağrıdan duramıyorum, bir de psikolojim bozuldu. En kısa sürede cezasını çekmesini istiyorum." dedi.



















